 

1+1 – Зеленский пообещал усилить украинский флот корветом до конца 2023 года

05.07.2021, 17:14, Новости дня
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На праздновании Дня ВМС в Одессе Владимир Зеленский пообещал, что украинский флот усилится венным корветом до конца 2023 года. Как передаёт «1+1», корпус будущего корабля уже заложен в Турции, но достроят его уже на Украине. Зеленский также добавил, что уже вскоре морская авиация получит турецкие беспилотники.

Усиление флота: украинский военный корвет войдёт в состав ВМФ до конца 2023 года. Корпус будущего корабля уже заложен в Турции, а достроят его на Украине. Накануне это пообещал президент Владимир Зеленский во время празднования Дня военно-морских сил в Одессе. Он добавил, что уже вскоре морская авиация получит турецкие беспилотники.

Во время торжеств в Одессе почтили минутой молчания почтили память погибших украинских моряков. В этом году День ВМС совпал с проведением ежегодных многонациональных учений Sea Breeze, поэтому на причале одесского морвокзала украинский десантный корабль и два катера типа Island выстроились рядом с британским патрульным кораблём и румынским, итальянским и турецким фрегатами. 

Во время воздушного парада украинские вертолёты развернули в небе государственный флаг и флаг ВМС. С воздуха участников празника поприветствовали британский истребитель «Тайфун», американские конвертопланы и патрульный самолёт США «Посейдон» в сопровождении двух украинских истребителей. 

Дата выхода в эфир 05 июля 2021 года.



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