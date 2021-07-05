ABC – штамм «дельта» не помеха — американцы с размахом отпраздновали 4 июля

Миллионы граждан США наконец смогли как полагается отметить День независимости — в прошлом году главный национальный праздник страны по сути был сорван из-за пандемии и карантинных ограничений, передаёт ABC News. Вместе с тем, по данным канала, федеральные чиновники призывают американцев сохранять осторожность — ведь по стране быстро распространяется более заразный штамм коронавируса «дельта».

Сегодня американцы отмечают День независимости, ставший первым крупным государственным праздником с момента ослабления ограничений, связанных с коронавирусом. В Нэшвилле полным ходом идёт подготовка к праздничным мероприятиям, которые, если верить чиновникам, будут самыми масштабными в стране. Но пока американцы по всей территории США собираются вместе большими и маленькими группами, официальные лица от здравоохранения выражают обеспокоенность в связи с распространением штамма «дельта». Репортаж корреспондента ABC News Элвин Лопес.

Сегодня в США по-настоящему вернулась праздничная суета — миллионы американцев, оседлав волну новой надежды, вновь предаются традиционным торжествам, которых они были на прошлое 4 июля лишены.

ДЕВУШКА: Очень приятно снова быть рядом с другими людьми, гулять на улице — прямо облегчение.

В Хантингтон-Бич, штат Калифорния, на пляжах разрешили не надевать маски. Впрочем, некоторые всё же ощущают необходимость её не снимать.

МУЖЧИНА: Вот такая у меня теперь зона комфорта.

На контрольно-пропускных пунктах Управления транспортной безопасности США образовались длинные очереди — столько людей там не собиралось со времён до начала пандемии.

Между тем, пока в путь по воздуху и земле отправилось так много людей, сохраняются опасения по поводу штамма коронавируса «дельта» — особенно в тех районах, где процент вакцинированных остаётся низким.

ДЖЕФФРИ ЗАЙЕНТС, координатор президента США по мерам реагирования на пандемию коронавируса: Рост числа случаев заражения мы наблюдаем в тех областях страны, где доля вакцинированных ниже, чем в среднем.

Штамм «дельта», который отличается более высокой заразностью, уже был обнаружен во всех пятидесяти штатах — в среднем по стране на него приходится более 26% новых случаев заражения. Доктор Энтони Фаучи предупреждает, что даже получившим обе дозы вакцины гражданам не будет лишним по-прежнему надевать маску в районах, где сохраняется высокая заражаемость.

ЭНТОНИ ФАУЧИ, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний США: Когда человек оказывается в регионе, где заражаемость достаточно высока, ему будет не лишним приложить дополнительные усилия и проявить особую осторожность, обеспечив себе дополнительный защитный барьер.

ЭЛВИН ЛОПЕС, корреспондент ABC News: А праздничная суета продолжается, ведь миллионы американцев теперь возвращаются домой — эксперты от дорожно-транспортной сферы предупреждают, что самые сильные заторы ожидаются завтра между 16:00 и 17:00, и отправляться в путь лучше всего будет прямо сейчас. Линдси?

Так что нужно либо уезжать пораньше, либо уже посидеть допоздна. Спасибо вам, Элвин.

Дата выхода в эфир 04 июля 2021 года.