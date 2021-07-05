В Кривом Роге в железорудной шахте погиб рабочий
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Погибший Станислав Арипов работал проходчиком участка №24 проходки шахты “Октябрьская” шахтостроительного управления.
В связи с гибелью рабочего на предприятии объявлен трехдневный траур.
Лидер Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат от “Батьківщини” Михаил Волынец сообщил в Facebook, что погибшему был 31 год.
“По предварительной информации, при сборе породы погрузочно-транспортной машиной 31-летний работник оказался в зоне работы машины и был смертельно травмирован”, – написал он.
По словам нардепа, без отца остался новорожденный ребенок.
“Криворожский железорудный комбинат хорошо известен системными нарушениями безопасности труда. […] То ли бездействие, то ли коррупция в сфере охраны труда в Кривом Роге уже привели не к одной трагедии. И тенденции к изменениям на родине президента пока не видно”, – заявил Волынец.
https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/867367507205827
Контекст:
В структуру ПАО “КЖРК” входят шахты “Родина”, “Гвардейская”, “Октябрьская” и “Терновская”.
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