 

В Кривом Роге в железорудной шахте погиб рабочий

05.07.2021, 15:35, Новости дня
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Погибший Станислав Арипов работал проходчиком участка №24 проходки шахты “Октябрьская” шахтостроительного управления.

В связи с гибелью рабочего на предприятии объявлен трехдневный траур.

Лидер Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат от “Батьківщини” Михаил Волынец сообщил в Facebook, что погибшему был 31 год.

“По предварительной информации, при сборе породы погрузочно-транспортной машиной 31-летний работник оказался в зоне работы машины и был смертельно травмирован”, – написал он.

По словам нардепа, без отца остался новорожденный ребенок.

“Криворожский железорудный комбинат хорошо известен системными нарушениями безопасности труда. […] То ли бездействие, то ли коррупция в сфере охраны труда в Кривом Роге уже привели не к одной трагедии. И тенденции к изменениям на родине президента пока не видно”, – заявил Волынец.

https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/867367507205827

Контекст:

В структуру ПАО “КЖРК” входят шахты “Родина”, “Гвардейская”, “Октябрьская” и “Терновская”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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