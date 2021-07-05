Пятецкая: Если после исторического участия Украины в Евро у вас остается лишь желание тупо и хитрожопо месить тренера, лучше бросить болеть за сборную

Вчера ничего не читала за “футбольну аналітіку”. Сегодня уже узнала, что Шевченко не патриот. Вместо того чтобы поддержать своих, побежал обниматься со сборной Англии. Прям побежал. Чтобы создать картинку. Он в Украине же не живет, и ему главное – пообниматься.

Это постят люди, которые еще недавно ликовали от победы над шведами. Быстро вы шнурки заново погладили.

Болельщик всегда проигрывает вместе с командой, а не только выигрывает. И болеть за Украину – тяжелый случай. Если вы легко переживаете славу, питаете склонность к бесконечному ликованию, а поражение – не ваш конек, проще подыскать себе другую сборную. Например, Италии. Или другой спорт. Например, конкурс по скоростному поеданию вареников. Там беспрецедентный триумф и сплошное чемпионство. И никакая Англия нас не сделает.

Украинский болельщик живет от разочарования к разочарованию. При этом ждет каждой игры и собирает свою крохотную радость в заветную коробочку, как написал один замечательный френд.

Нашу сборную есть за что критиковать. Одна из слабых команд чемпионата, которой дико везло. Позорный матч с Австрией, не оставлявший надежд. Опять повезло. Украинский футбол вообще есть за что критиковать. Невозможно понять, почему в стране, где футбол является частью национальной культуры, так малорадостно с этим делом.

Но болельщик жив надеждой, и от нынешнего Евро тоже насобирал себе коробочек. Нам не только везло. И есть что вспомнить. И не один гол Довбика. И не два. И даже проигранный матч с Нидерландами – это было круто. Парни, это было круто. И это уже история. Мы никогда так далеко не заходили в Евро. И вот зашли. Это крохотная радость. И наброс на говновентилятор не имеет ничего общего с критикой.

Шева не худший тренер, и это очевидно всем, кто отличает Заварова от Марадоны. И если после нынешнего исторического участия Украины в Евро остается лишь желание так дешево, тупо и хитрожопо месить тренера, лучше бросить болеть за сборную. И вообще сменить спорт. Грандиозных успехов в футболе нам, скорее всего, ждать долго. Можно не дожить. А конкурс вареника или замороженной котлеты (помню, меня как-то приглашали в качестве прессы на остров Хортица) – это быстро, патриотично и триумфально. Кто бы ни проиграл, все равно победили.

Парни, спасибо! До лучших времен!

Источник: Юлия Пятецкая / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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