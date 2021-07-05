В Беларуси закрыли корреспондентский пункт Euroradio

В своем ответном заявлении Euroradio напомнило, что работает в Беларуси уже 11 лет. Закрытие корпункта журналисты связывают с недавними санкциями ЕС против Беларуси.

Сайт euroradio.fm закрыт с лета, а начиная с осени корреспонденты СМИ не могут получить аккредитацию в МИД Беларуси. Однако в Euroradio уверяют, что это не повлияет на их работу.

Контекст:

Euroradio или “Европейское радио для Беларуси” – международная независимая некоммерческая радиостанция с офисом в Варшаве, которая работает с февраля 2006 года. СМИ вещает на белорусском языке и активно освещает события, связанные с протестными акциями в стране.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

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