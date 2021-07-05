 

Выявлена новая схема дистанционного хищения денег со счетов россиян

05.07.2021, 14:18, Новости дня
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Сотрудники полиции совместно со специалистами компании Group-IB пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на хищении денег со счетов россиян дистанционным способом, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что злоумышленники на популярных интернет-площадках размещали объявления о продаже объектов недвижимости, премиальных автомобилей и медицинских масок. Заинтересовавшихся этими предложениями граждан сообщники просили подтвердить платежеспособность. Для этого им предлагалось перечислить некоторую сумму кому-либо из своих знакомых или родственников, используя определенные платежные системы, а затем предоставить продавцу квитанцию о финансовой операции. В дальнейшем, узнав таким образом персональные данные получателей переводов, соучастники изготавливали на их имена поддельные паспорта, с которыми посещали кредитно-финансовые организации и снимали со счетов граждан денежные средства», – передает ТАСС слова Волк.

Ранее Генпрокуратура занялась предлагающими перерасчет пенсий и пособий мошенниками  



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