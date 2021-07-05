Эксперт: В законе о Госсовете заложен шаблон работы власти и гражданского общества

Закон о Государственном совете РФ включает в себя регулятивный шаблон по взаимодействию публичной власти всех уровней с институтами гражданского общества, сообщила сопредседатель рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

В выступлении на конференции в Общественной палате, приуроченной к годовщине вступления в силу поправок к Конституции, юрист напомнила о ряде принятых за год законов, в том числе законе о Госсовете, который стал «обновленной площадкой для согласования различных интересов». «В этом законе, по сути дела, сформирован правовой механизм для наделения институтов гражданского общества правами субъектов в выработке коллективных решений, в том числе по вопросам развития законодательства», – отметила Хабриева, передает ТАСС.

Сопредседатель рабочей группы заметила, что в законе применяется подход по многостороннему взаимодействию Госсовета с разными субъектами, включая институты гражданского общества. «Закреплено право представителей гражданского общества участвовать и в заседаниях президиума, и в заседании Государственного совета», – указала она, отметив, что перечень таких институтов открыт.

«Это регулятивный шаблон, которого раньше не было, по взаимодействию органов государства и институтов гражданского общества. Его можно распространять, тиражировать на все уровни публичной власти вплоть до муниципального», – продолжила Хабриева.

Она также напомнила о принятом конституционном законе о правительстве, в котором «устанавливаются полномочия, значит, и обязанности правительства в области обеспечения участия институтов гражданского общества в выработке и проведении государственной политики».

Хабриева также сообщила, что на рассмотрении правительственной комиссии по законопроектной деятельности находится проект о возможности наделения прокуроров субъектов РФ правом законодательной инициативы с учетом мнения институтов гражданского общества. Кроме того, готовятся изменения в более чем 15 законов, связанные с положением институтов гражданского общества.