 

В работе подъемника в КБР после гибели журналистки нашли нарушения

05.07.2021, 14:18, Новости дня
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Подъемник в кабардино-балкарском ущелье Адыр-Су, где из-за падения автомобиля погибла журналистка из Ставрополья, работал без соответствующего разрешения, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК по республике.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть человека»), передает ТАСС.

По версии следствия, 3 июля около 9.30 двое туристов из Ставропольского края подъехали на автомашине к грузовому канатно-рельсовому подъемнику, расположенному в ущелье Адыр-Суу. Находившаяся за рулем женщина 1973 года рождения, высадив пассажира, заехала на платформу подъемника. По данным СК, во время подъема автомашина начала движение вперед и съехала с платформы, упала на крышу и покатилась вниз. В результате водитель получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия.

«Лица, эксплуатирующие грузовой канатно-рельсовый подъемник, в нарушение требований ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», без надлежащей регистрации в службе по технологическому надзору и не имея разрешительной документации, осуществляли эксплуатацию подъемника, который является опасным производственным объектом. Не убедившись, что водитель покинула салон автомашины и платформу подъемника, а автомашина надлежащим образом припаркована и зафиксирована тормозными механизмами, они приступили к подъему транспортного средства», – пояснили в пресс-службе.

3 июля автомобиль упал с подъемника в ущелье Адыр-Су в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, в результате погибла девушка. Позже стало известно, что погибшей оказалась известная журналистка из Ставрополья Наталья Мхоян. Она работала в различных федеральных и региональных СМИ. В ущелье она ездила снимать сюжет.



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