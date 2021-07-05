“Вы все равно лучшие!” Монатик поблагодарил сборную Украину по футболу за игру на Евро 2020

Слова благодарности 35-летний исполнитель написал в своем аккаунте в Instagram.

“Вы все равно лучшие! Знайте! Любые проигрыши делают нас сильнее! Для того, чтобы потом безупречно побеждать! Так и будет! Спасибо вам за чудесные эмоции, переживания, гордость! Мы с вами, независимо от результата!” – написал Монатик и приложил к посту фото команды.

Меньше чем за сутки пост певца набрал почти 60 тыс. лайков и около 400 комментариев.

“Если ты не способен поддержать команду в период неудач, ты не достоит ее в период триумфа!” – поддержал в комментариях пост Монатика его подписчик с ником teligonok.n.

“С таким соперником играть – уже победа! Наши красавчики вошли в восьмерку лучших в Европе! Любим, ценим, гордимся”, – написала larisa_tyutyunnyk.

“Пацаны боролись до последнего”, – подчеркнул lukashova_91.

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A post shared by Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Контекст:

Сборная Украины по футболу в этом году впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира. В 1/8 финала Евро 2020 украинцы победили команду Швеции со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал турнира.

3 июля в Риме команда Андрея Шевченко встретилась со сборной Англии, украинцы проиграли со счетом 0:4 и покинули турнир. Издание “ГОРДОН” вело текстовую онлайн-трансляцию матча.

Монатик родился 1 апреля 1986 года в Луцке Волынской области. Артист обрел популярность после участия в шоу “Х-фактор” на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте “Танцы со звездами”, тренера вокального шоу “Голос країни” и “Голос. Діти” (“1+1”). Летом 2019 года Monatik представил шоу “Love It Ритм” на НСК “Олимпийский”. В 2020 году выпустил мюзикл “Ритм”, в котором объединил 12 артистов. В июне 2021 года состоялась премьера документального фильма о жизни артиста.

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