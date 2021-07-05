Бутусов: У нас все еще находятся топ-игроки, чтобы выйти в четвертьфинал Евро. И это настоящее чудо, ведь Украина развивается не благодаря, а вопреки

Самые важные слова, которые не должны быть забыты, произнес о результатах Евро главный тренер Андрей Шевченко: “У нас нет на сегодняшний момент таких крепких защитников, которые могли бы противостоять англичанам, особенно в верховой борьбе… Пока у нас не будет хорошего чемпионата, мы все реже будем попадать в такие стадии турниров… Для того, чтобы конкурировать с такими игроками, надо иметь футболистов, которые играют хотя бы в пяти топ-чемпионатах”.

Игра нашей команды – это максимум, который смогли выжать игроки и тренерский штаб. Но настоящее чудо – это что все еще находятся топ-игроки в Украине, чтобы выйти в четвертьфинал Евро, несмотря на отсутствие системной политики в сфере спорта в течение 30 лет.

Шевченко сказал, что у нас не хватает защитников – но ведь, судя по его заменам и игре, не хватало Шевченко и полузащитников, и нападающих, не хватает конкуренции в составе, не хватает усиления. Большинству наших игроков трудно конкурировать с иностранными не только по технике и тактическому мышлению – но даже по физической подготовке. Мы не можем компенсировать физической подготовкой недостатки в тактике – и давайте посмотрим на Швейцарию, которая выдала два феноменальных матча по 120 минут каждый, где прессинговала соперника, даже играя против Испании более 40 минут в меньшинстве.

Как много стран, бывших когда-то середняками в футболе, как Бельгия, Дания, Австрия, или даже отстающими – Исландия, Швейцария, сейчас удивляют футбольный мир. За счет организации массового детского футбола, постройки инфраструктуры, подготовки тренеров-любителей по стандартам УЕФА, укреплению внутренних чемпионатов. Футбол становится демонстрацией эффективной государственной политики – укрепление здоровья нации, отвлечение от вредных привычек, формирование спортивной культуры в обществе.

А как у нас? Какой уровень у нас занятий физической культурой в школе? Сколько часов у нас могут заниматься дети спортом? Два урока в неделю? На школьном уровне спорт у нас в полном загоне. Сколько у нас детских спортивных школ в шаговой доступности, какая у них инфраструктура, какие турниры, какие тренеры, какие результаты они дают? Кто придет на смену этому поколению игроков, и смогут ли они в будущем пройти отбор? Президент и все политики многократно поддерживали и поздравляли сборную – а что вы будете делать, чтобы такие успехи пришли в будущем? К сожалению, политики появляются вблизи спорта крайне редко – только когда можно прислониться к все более редким победам и успехам…

Украина развивается не благодаря, а вопреки.

Источник: Юрій Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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