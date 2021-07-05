Блогер Марьяна Ро: Ивангай сказал: “Я в магазин“. И уехал в Киев. Бросил меня

“Я не могу сказать, что прямо наглоталась… Выпила таблеток пять-шесть. Но я чуть ли не сразу поняла, что не туда, не в ту степь, и нужно что-то с этим делать. Я старались их как-то вырыгать, но не получалось… Я еще закрылась, мама [за дверью] кричит, звонит моему брату… Я в шоке полном, в панике: вроде как надо открыть дверь, потому что мама там орет, стучит, и мне как-то нужно вырыгать эти таблетки, но ничего не получается. [В итоге] брат выломал дверь. Они начали мне воду протягивать, я выпила много воды – и тогда эти таблетки вышли”, – вспомнила Марьяна Ро.

Она призналась, что решилась на такой поступок, потому что “не хотела жить”.

“Почему? Меня никто не понимал, да и по сей день не понимают. Но это ладно. Плюс еще, как я думала, любовь всей моей жизни [Ивангай] – как я думала – меня покинула. Он уехал в Киев и бросил меня… Он сказал: “Я в магазин”, но он уехал в Киев”, – вспоминает девушка.

Марьяна Ро говорит, что в тот момент ее все взбесили: и молодой человек, и брат, и мама.

“Я всех начала ненавидеть – и просто хотелось сдохнуть. А что меня еще держит здесь? Меня все бросили, все меня не понимают”, – добавила блогер.

Блогер Марьяна Ро: Ивангай как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется. Полный текст интервью

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Контекст:

Марьяна Ро (настоящая фамилия – Рожкова) – российский блогер и певица. Сейчас на ее канал в YouTube подписано почти 6,8 млн пользователей. В Instagram у блогера 7,3 млн подписчиков, в TikTik – 6,2 млн. Марьяна Ро записала несколько песен, дебютную, “Идиоты”, выпустила в 2015 году.

Несколько лет состояла в близких отношениях с украинским блогером Ивангаем, пара рассталась в 2016 году. На момент знакомства Марьяне Ро было 15 лет, а Ивангаю – 18.

Сейчас Марьяна Ро состоит в отношениях с российским рэпером Face.

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