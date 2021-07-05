Мнения: Фильмы Меньшова формировали мировоззрение народа

Дмитрий МИХАЙЛИН, медиаменеджер: Владимир Валентинович Меньшов был великим, но при этом – «своим». Впрочем, кавычки тут, наверное, лишние. Помню, на одном кинофестивале я был членом жюри, а Меньшов – председателем. На каком-то банкете я подошел к нему и говорю: – Владимир Валентинович, мне необходимо срочно с вами выпить. Для того, чтобы потом всем рассказывать, что я выпивал с Меньшовым. Он расхохотался – и мы выпили.

Дмитрий МИХАЙЛИН, медиаменеджер: Владимир Валентинович Меньшов был великим, но при этом – «своим». Впрочем, кавычки тут, наверное, лишние. Помню, на одном кинофестивале я был членом жюри, а Меньшов – председателем. На каком-то банкете я подошел к нему и говорю: – Владимир Валентинович, мне необходимо срочно с вами выпить. Для того, чтобы потом всем рассказывать, что я выпивал с Меньшовым. Он расхохотался – и мы выпили.

Заодно я его спросил, почему «Любовь и голуби» снимали именно в Медвежьегорске – я там как раз побывал накануне проездом – дыра страшная. – Да случайно, – ответил Меньшов. – Просто кто-то предложил, мы съездили, посмотрели – подходит. Ну и остановились на этом. Вечный покой вам, Владимир Валентинович. А память вы о себе оставили – на поколения. Источник

Яна ПОПЛАВСКАЯ, актриса: Умнейший, талантливый и невероятно порядочный человек, такие на вес золота. Герой нашего времени – это про Владимира Меньшова. Источник

Платон БЕСЕДИН, писатель: Он был действительно великий режиссёр. И, что важнее, он был великий человек – принципиальный, искренний, у которого были свои идеалы и свои ценности; он не стеснялся отстаивать их. Это редкость, большая редкость. И особое мужество. И особый талант. Источник

Александр ОЛЕШКО, актер: Бесконечное спасибо за яркую жизнь! Бесконечное спасибо за фильмы, которые знаем наизусть и хотим смотреть ещё и ещё! Как же мне повезло, что я мог хоть немного, но общаться с вами. Как же мне повезло, что два безмолвных эпизода сыграл у вас в кино. Как же мне повезло, что я видел вас на сцене в спектакле, который поставила ваша дочь и вы блистательно играли вместе с Верой Алентовой. Как же мне повезло что вы знали о моём существовании и поддерживали всегда добрым словом. Как же нам всем повезло. Что такой актер, режиссер, педагог оберегал нас от пошлости и грязи. Источник

Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор телеканала RT: Совсем недавно отмечали же 80 лет. Так хорошо отмечали – так старомодно весело, дружно, с какой-то советской ностальгией, как будто внутри его фильмов находились.

Как правильно Шахназаров сегодня сказал — фильмы Меньшова формировали мировоззрение народа. Очень больно. И страшно. С каждым днем, с каждым таким уходом все страшнее заглядывать в бездну этого будущего – будущего без таких людей. Источник

Захар ПРИЛЕПИН, писатель: Милый, родной Владимир Валентинович. Я не буду себя за его друга выдавать, но, в двух словах – не о себе, а о нем. Он сам захотел со мной познакомиться и поддержать меня – после бешеного скандала в связи с моим «Письмом товарищу Сталину». И потом мы виделись раз-два в год, всякий раз по его инициативе.

Потом он передал мне, служившему тогда в Донбассе, миллион наличкой на помощь ополчению, – и был чудовищный скандал в украинских медиа, в связи с этим; он реагировал на это со своей фирменной иронией – ничего не говоря, и скептическим прищуром определяя место своих хулителей. Источник

Юрий ВАСИЛЬЕВ, журналист: Есть многие, кто помог новой РФ в главном. Кто научил 90-е говорить с людьми, чтобы люди – благодаря тому, что возникла такая речь – смогли в той или иной степени понять первые годы возникающей на их глазах страны.

В кино их было ровно двое, научивших девяностые говорить, а нас – понимать, в меру возможности и способностей. Балабанов, конечно. Но до него, совсем незадолго – уже был Меньшов. Причем совершенно в другом жанре.

Меньшов снял «Ширли-мырли» в самой середине девяностых. С тех пор многие так и разговаривают об изначальных годах новой РФ – комедией Меньшова 1995 года да чуть более поздними драмами Балабанова; «Брат» – 97-й, через два года, через целую вечность по тем временам.

Все остальное появилось после. Но никак не вместо, несмотря на четверть века с лишним после премьеры «Ширли-мырли». Такую жизнь — дай бог каждому. Спасибо, Владимир Валентинович. Источник

Теги:

режиссеры