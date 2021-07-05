Эксперт: Многодневное голосование потребует больших усилий от наблюдателей

Многодневное голосование потребует больших усилий от наблюдателей и экспертов, регионам необходимо подготовить большее число независимых наблюдателей и предусмотреть возможность их замены на участках, сообщил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод.

«Процесс многодневного голосования потребует больших умений, навыков, трудозатрат от общественных наблюдателей. С этой целью необходимо подготовить их большее число, предусматривать и замены, потому что все три дня работать в полном графике достаточно трудно. Нужно обязательно иметь резерв наблюдателей и обеспечивать, таким образом, сменный режим их присутствия на избирательном участке», – сообщил Брод, слова которого приводятся на сайте НОМ.

Как отметил правозащитник, многодневное голосование – успешная, одобряемая избирателями практика, и случаев серьезных нарушений в ходе проведения новации не зафиксировано. Однако, как подчеркнул Брод, Ассоциация НОМ будет держать постоянную связь с экспертами и наблюдателями в ходе общественного контроля за всеми формами многодневного голосования. В частности, большое внимание будет уделяться вопросам соблюдения санитарных норм, обеспечения сохранности бюллетеней, проведению работы с сейф-пакетами.

«Действие с сейф-пакетами, о наличии которых необходимо позаботиться комиссиям, должны быть открыты и понятны для наблюдателей. Мы ориентируем их на то, чтобы также обращали внимание на наличие видеорегистратора или видеокамеры», – сообщил Брод, добавив, что НОМ в оперативном режиме будет реагировать по всем проблемным случаям.

Член Общественной палаты, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова прокомментировала на лектории ключевые пункты Положения о порядке проведения многодневного голосования на сентябрьских выборах. «У всех лиц, присутствующих на избирательном участке, будет возможность убедиться, что сейф-пакет пустой. Необходимо будет всегда обращать внимание на два аспекта: серийный номер и индикаторную ленту, которая и сигнализирует о попытке вскрытия», – отметила Булгакова, добавив, что проверка этого вопроса будет предусмотрена в «Золотом стандарте» ОП по общественному наблюдению.

Пристальный контроль, обратила внимание эксперт, должен быть и за бюллетенями с голосования «на дому». Булгакова отметила, их перемещение из переносных ящиков по возращению членов комиссий на участке должно производиться незамедлительно в сейф-пакет, после чего должен составляться отдельный акт. «Мы будем проводить внимательный мониторинг избирательного процесса и в ходе проведения дополнительной формы голосования. До 10 сентября комиссии должны определиться с такими территориями. Важно, чтобы применение предусмотренной формы было обосновано ТИК», – подчеркнула общественница.

Булгакова также отметила, что в положении о порядке проведения многодневного голосования теперь чётко прослеживается роль общественных палат в процессе контроля за процедурой. «Представители общественных палат, штабов по наблюдению имеют право обращаться по вопросам, входящих в их компетенцию, к представителям избирательных комиссий, общаться с наблюдателями и кандидатами. Все это будет способствовать разрешению споров в конструктивном ключе», – рассказала она.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Указ был опубликован и вступил в силу, с этого момента избирательная кампания официально стартовала. ЦИК 18 июня утвердил порядок голосования, согласно которому выборы пройдут в течение трех дней – 17,18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.