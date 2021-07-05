Задержан открывший стрельбу с балкона по машинам мужчина в Ленобласти

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05.07.2021, 13:24, Новости дня
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Полицейские задержали жителя города Кириши в Ленинградской области, который открыл огонь по машинам с балкона своей квартиры, сообщили в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«Сегодня рано утром поступило сообщение о стрельбе с балкона многоквартирного дома в Киришах на Молодежном бульваре. Мужчина стрелял по автомашинам, установлено, что вел огонь из незарегистрированного оружия. Мужчина задержан», – сообщил источник ТАСС.

В полиции отметили, что гладкоствольное охотничье оружие досталось задержанному по наследству от родственника. В настоящее время полиция ведет сбор заявлений о повреждениях машин от их владельцев. Сведения о пострадавших в результате ЧП не поступали.

Ранее в Липецке задержали 40-летнего мужчину, который устроил стрельбу из окна многоэтажного дом.



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