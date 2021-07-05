 

“Это секс. Я сам не ожидал”. Клопотенко поделился рецептами куриных котлет с курагой и гречки с карри

05.07.2021, 12:52, Новости дня
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“Котлеты с гречкой. Новый уровень. Чтобы минимально изменить свою жизнь, сначала достаточно сделать несколько небольших шагов. Без громких революций. Например, в куриные котлеты фигануть курагу, а к гречке – карри. Все. И это уже тупо по-другому. Вы приложили немного усилий и запустили огромный механизм изменений. Далее оно все само пойдет”, – заверил эксперт.

Для приготовления куриных котлет необходимо смешать фарш из куриного филе (400 г) с курагой (100 г). Можно вместе все пропустить через мясорубку, можно взять готовый фарш и добавить курагу. Добавить соль по вкусу, манку (50 г) и сформировать котлеты.

На гарнир нужно приготовить гречку. Клопотенко предложил в варящуюся кашу просто добавить приправу карри.

“А куриные котлеты с курагой – это вообще секс. Я сам не ожидал”, – заявил он.

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Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World’s 50 Best Restaurants.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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