 

Разработчики предложат обратную беспроводную зарядку для iPhone 13

05.07.2021, 12:50, Новости дня
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Кстати, такое зарядное устройство хотели поставлять еще в комплекте с iPhone 11. Однако что-то помешало осуществить идею, и теперь в «Яблочной» компании хотят укомплектовать тринадцатую линейку iPhone так называемыми беспроводными обратными зарядками.

Это нечто новое для пользователей, говорят эксперты. Хотя с подобной системой мы уже давно встречаемся в ноутбуках, от аккумуляторов которых также можно заряжать мобильные устройства.

Очевидно, от смартфона нет смысла заряжать другой смартфон. Однако можно пополнить аккумуляторы в наушниках или умных часах. Ведь их емкость гораздо меньше, чем у iPhone, а потому последние может без проблем «поделиться» частью накопленной энергии.



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