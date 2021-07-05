Разработчики предложат обратную беспроводную зарядку для iPhone 13

Кстати, такое зарядное устройство хотели поставлять еще в комплекте с iPhone 11. Однако что-то помешало осуществить идею, и теперь в «Яблочной» компании хотят укомплектовать тринадцатую линейку iPhone так называемыми беспроводными обратными зарядками.

Это нечто новое для пользователей, говорят эксперты. Хотя с подобной системой мы уже давно встречаемся в ноутбуках, от аккумуляторов которых также можно заряжать мобильные устройства.

Очевидно, от смартфона нет смысла заряжать другой смартфон. Однако можно пополнить аккумуляторы в наушниках или умных часах. Ведь их емкость гораздо меньше, чем у iPhone, а потому последние может без проблем «поделиться» частью накопленной энергии.