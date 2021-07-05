В Кремле обеспокоились развитием обстановки в Афганистане после вывода военных США

Москва обеспокоена развитием обстановки в приграничных районах Афганистана на фоне вывода оттуда военных США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, после выхода американцев и их союзников из Афганистана развитие обстановки в этой стране является предметом нашей повышенной обеспокоенности. Мы очень внимательно наблюдаем и констатируем, что, к сожалению, происходит дестабилизация», – сказал Песков, передает ТАСС.

При этом он уточнил, что РФ не ведет обсуждений с властями Афганистана о вводе военного контингента в эту страну на фоне обострения ситуации в приграничных районах.

Администрация США до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. При этом в Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и боевиков движения «Талибан» (запрещено в России), которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В ночь на понедельник под натиском боевиков движения «Талибан» на территорию Таджикистана отступили более 1 тыс. афганских военных.