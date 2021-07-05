Кремль анонсировал визит Путина в Кемерово

Президент Владимир Путин продолжит совершать региональные поездки, несмотря на пандемию, при этом будут соблюдаться все эпидемиологические предосторожности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Региональные поездки будут продолжаться, безусловно», – передает ТАСС слова Пескова. «Действительно, у Путина запланирована поездка в Кемерово, завтра он будет работать в Кемерово. Все мероприятия в рамках этой поездки будут осуществляться с учетом санитарных требований по коронавирусу», – добавил представитель Кремля.

По словам Пескова, Путин в понедельник утром провел рабочую встречу с председателем совета директоров Альфа-банка Петром Авеном, в ходе которой обсуждалась ситуация в банковском секторе.

«Также в ближайшее время мы дадим сообщение о международном телефонном разговоре», – передает РИА «Новости» слова Пескова о графике президента России.