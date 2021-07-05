Путин направил президенту Филиппин телеграмму с соболезнованиями после крушения самолета

Президент РФ Владимир Путин направил президенту Филиппин Родриго Дутерте телеграмму с соболезнованиями после крушения военно-транспортного самолета, сообщила пресс-служба Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями катастрофы военно-транспортного самолёта на острове Холо. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – передает РИА «Новости» текст телеграммы.

Самолет С-130 ВВС Филиппин разбился в воскресенье при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу. Как заявлял начальник штаба вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехана, по предварительным данным, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу. Жертвами крушения стали 50 человек.