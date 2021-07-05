 

Путин направил президенту Филиппин телеграмму с соболезнованиями после крушения самолета

05.07.2021, 11:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент РФ Владимир Путин направил президенту Филиппин Родриго Дутерте телеграмму с соболезнованиями после крушения военно-транспортного самолета, сообщила пресс-служба Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями катастрофы военно-транспортного самолёта на острове Холо. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – передает РИА «Новости» текст телеграммы.

Самолет С-130 ВВС Филиппин разбился в воскресенье при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу. Как заявлял начальник штаба вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехана, по предварительным данным, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу. Жертвами крушения стали 50 человек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.06 / “Грядет что-то грандиозное”. Принц Гарри записал видеообращение

21.07 / У станции метро в Киеве прогремел взрыв

08.12 / Берлинский балет оказался в центре скандала из-за обвинений в расизме

22.07 / Волочкова пришла в суд в шубе

20.01 / Пострадавшие от радиоактивных бомб в Сербии впервые решили подать иски к НАТО

05.02 / “Рабочий день закончился”. Суд отложил заседание по делу Навального о клевете на ветерана

19.07 / Чемодан с телом пенсионерки обнаружили в лесу в Подмосковье

27.10 / Россияне высказали отношение к «авторкам» и «организаторкам»

14.08 / По ком звонит Jingle Bells – Week о перспективе Рождества в эпоху коронавируса

06.09 / Милиция в Минске установила заграждения на одной из площадей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика