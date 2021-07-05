Ученый оценил угрозу для Земли крупнейшей за четыре года вспышки на Солнце

Самая мощная за последние четыре года вспышка класса X1.5, зафиксированная на Солнце на минувших выходных, не будет угрожать Земле или орбитальной группировке, сообщил главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.

«Вспышка класса X, а также три менее мощных вспышки класса M и несколько слабых вспышек класса C, произошли почти на самом краю видимого солнечного диска. Такое положение вспышки очень мешает специалистам, но оно является удачным с точки зрения воздействия события на Землю», – цитирует ТАСС ученого.

По его словам, активность Солнца резко упадет в ближайшие несколько дней, так как та зона, где возникли эти вспышки, просто уйдет на противоположную сторону светила. Также Богачев отметил, что вспышка не будет угрожать и орбитальным зондам, изучающим Венеру и Марс, которые сейчас расположены с противоположной стороны от той точки на поверхности Солнца, где произошел выброс плазмы.

Астрономам давно известно, что на Солнце периодически происходят вспышки, в ходе которых светило резко выделяет огромное количество энергии в виде волн видимого света, тепла и рентгена. Мощные события такого рода могут нарушать работу спутников на орбите и мешать системам радиосвязи на Земле, а также угрожать здоровью космонавтов. Как правило, уровень вспышечной активности на Солнце постоянно повышается и падает с периодичностью примерно в 11 лет. Эта закономерность, как начали опасаться ученые несколько лет назад, начала нарушаться в ходе предпоследнего и текущего цикла солнечной активности, для которых были характерны крайне низкое число пятен и вспышек. Многие теоретики предполагают, что подобные аномалии говорят о фундаментальных переменах в работе недр светила.

В частности, Солнце впало в подобную аномально долгую «спячку» в конце сентября 2017 года, после того, как на его поверхности произошла рекордно мощная вспышка класса Х9.3, самое мощное событие такого рода за последние 15 лет. Эта «спячка» продолжалась почти три года, до мая прошлого года, когда инструменты космической обсерватории SDO и других солнечных телескопов зафиксировали рождение вспышки класса M1.1, находящейся лишь на одну ступень ниже событий класса X.

Напомним, 7 сентября 2017 года руководитель Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Сергей Гайдаш заявил, что самая мощная за последние 12 лет вспышка на Солнце, произошедшая накануне, привела к ухудшению связи на территории Европы и Америки.