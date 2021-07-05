 

Кибератака на компанию Kaseya, в которой подозревают Россию, затронула и Германию

05.07.2021, 11:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ведомстве отметили, что все чаще получают информацию о пострадавших компаниях в Германии в результате атаки на Kaseya. Управление посоветовало компаниям, которые сотрудничают с этим производителем ПО, связаться с Kaseya, чтобы узнать, не затронуты ли они.

Также в управлении подчеркнули, что пострадавшими в ходе атаки могут быть и компании, которые не сотрудничали напрямую с Kaseya. 

Auch Unternehmen die keine direkten Kunden von Kaseya sind können betroffen oder beinträchtigt sein. Bei direkter oder mittelbarer Betroffenheit sollten umgehend technische und organisatorische Maßnahmen geprüft werden. (2/2)

— BSI (@BSI_Bund) July 4, 2021

Reuters отмечает, что в Германии из-за той кибератаки пострадала неназванная IT-компания с тысячами клиентов.

Контекст:

3 июля стало известно о хакерской атаке на производителя программного обеспечения Kaseya, чей офис находится во Флориде (США). Взлом затронул более 1000 предприятий, из-за атаки в Швеции не смогли открыться более 800 магазинов одной из крупнейших сетей продуктовых супермаркетов Coop Sweden.

Агентство Reuters сообщало, что кибератака с использованием программ-вымогателей поразила сотни американских предприятий.

В Белом доме посчитали, что эту хакерскую атаку могли совершить российские хакеры, написало Reuters. Агентство Bloomberg сообщало, за атакой стоит связанная с РФ хакерская группировка REvil.

Президент США Джо Байден поручил разведке изучить, кто стоит за кибератакой на производителя программного обеспечения Kaseya. Он пригрозил России ответом, если она выявится причастой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.12 / Названы главные причины техногенных аварий в 2020 году

05.03 / В Бразилии расследуют продажу тропических лесов через Facebook

10.06 / УЕФА приостановил дело в отношении клубов Суперлиги, но пообещал возобновить расследование “как можно скорее”

24.03 / Умер актер Джордж Сигал

27.12 / Сафронова поместили в одну камеру с осужденным за шпионаж Василенко

21.08 / США получили доступ к иракской нефти

06.02 / Cаратовские полицейские получили по 5 лет за выбивание признаний в убийстве

10.05 / Афганистан и “Талибан” объявили перемирие по случаю окончания Рамадана

27.06 / Предложение главы избиркома журналистке назвали шуткой

05.04 / Губерниев обвинил Вяльбе во вранье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика