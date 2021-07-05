Кибератака на компанию Kaseya, в которой подозревают Россию, затронула и Германию

В ведомстве отметили, что все чаще получают информацию о пострадавших компаниях в Германии в результате атаки на Kaseya. Управление посоветовало компаниям, которые сотрудничают с этим производителем ПО, связаться с Kaseya, чтобы узнать, не затронуты ли они.

Также в управлении подчеркнули, что пострадавшими в ходе атаки могут быть и компании, которые не сотрудничали напрямую с Kaseya.

Auch Unternehmen die keine direkten Kunden von Kaseya sind können betroffen oder beinträchtigt sein. Bei direkter oder mittelbarer Betroffenheit sollten umgehend technische und organisatorische Maßnahmen geprüft werden. (2/2)

— BSI (@BSI_Bund) July 4, 2021

Reuters отмечает, что в Германии из-за той кибератаки пострадала неназванная IT-компания с тысячами клиентов.

Контекст:

3 июля стало известно о хакерской атаке на производителя программного обеспечения Kaseya, чей офис находится во Флориде (США). Взлом затронул более 1000 предприятий, из-за атаки в Швеции не смогли открыться более 800 магазинов одной из крупнейших сетей продуктовых супермаркетов Coop Sweden.

Агентство Reuters сообщало, что кибератака с использованием программ-вымогателей поразила сотни американских предприятий.

В Белом доме посчитали, что эту хакерскую атаку могли совершить российские хакеры, написало Reuters. Агентство Bloomberg сообщало, за атакой стоит связанная с РФ хакерская группировка REvil.

Президент США Джо Байден поручил разведке изучить, кто стоит за кибератакой на производителя программного обеспечения Kaseya. Он пригрозил России ответом, если она выявится причастой.

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