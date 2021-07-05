Tata презентовала необычный бронеавтомобиль

Индийский автогигант Tata выпустил уникальную бронированную модель под названием MBPV.

Данный экземпляр позиционируют в качестве надежного транспортного средства, способствующего в борьбе с преступностью, а также для перемещения внутри зданий. Предложенный компактный бронированный автомобиль смогут применять на вокзалах, в аэропортах и других местах массового скопления людей.

Конструкция модели MBPV выполнена таким образом, чтобы появилась возможность перемещения по лестницам. В кузове применили бойницы, позволяющие вести огонь не выходя за пределы автомобиля. Пока уровень производительности и другие параметры остаются засекреченными, однако их официально озвучат уже в ближайшее время.