Chery создаст новый электрокар QQ

Китайский бренд Chery озвучил намерения возродить легендарную модель Chery QQ, однако с применением электромотора.

Вместе с тем прямым конкурентом для автомобиля выступил экземпляр Wuling Hongguang Mini EV. Автомобиль сможет похвастаться более современным исполнением кузова, а также будет позиционироваться в качестве транспортного средства для молодежи. Пока разработчики умалчивают техническую начинку, однако указано, что в модели применять продвинутую систему iCar.

Запас хода на электротяге сможет достигать 400 километров. Кроме того, первое поколение Chery QQ вышло 18 лет назад и автомобиль имеет идентичный вид, как у бюджетного Daewoo Matiz. Более точные характеристики о новом поколении пока умалчиваются.