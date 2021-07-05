Вакцинация стала яблоком раздора для французского общества

Всё больше французов стали сталкиваться в быту с конфликтами из-за разногласий по вопросу вакцинации, пишет Le Figaro. Как пишет газета, тогда как одни люди настаивают на том, что вольны распоряжаться своим организмом по собственному усмотрению, другие оставляют за собой право избегать ещё не привившихся коллег и друзей.



Reuters

22-летний студент Пьер (в оригинале указано, что имена всех героев материала изменены. — ИноТВ) смог устроиться на полставки стажёром в компанию в финансовом секторе, но уже подумывает оттуда уйти — и дело отнюдь не только в том, что к этой сфере деятельности у него не лежит душа: по словам молодого человека, в офисе с некоторых пор сложилась «напряжённая» обстановка. Как поведал Пьер в беседе с корреспондентом Le Figaro, его должна была курировать сотрудница компании Жаклин, которой осталось три года до пенсии — но теперь она отказывается даже к нему приближаться: «Она и на обед со мной не ходит, потому что я не вакцинировался — и уже три дня запрещает мне заходить в свой офис».

Как пишет Le Figaro, обеспокоенность в связи с тем, что вакцинация может послужить источником бытовых конфликтов, в минувший четверг уже выразил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь. «Разумеется, у меня есть опасения, что между теми, кто вакцинировался, и теми, кто не захотел этого делать, возникнет своеобразный раскол», — заявил Атталь в эфире французского телевидения. Между тем, подчёркивают журналисты Le Figaro, «недопонимание» между людьми периодически возникает с самого начала пандемии — к примеру, в декабре прошлого года издание писало о том, как теории заговора сеют раздор между французами, а чуть позже — о том, как вакцинация разрушает семьи. На сей раз журналисты газеты обратились к читателям, чтобы выяснить, ощущают ли те упомянутый «раскол» на рабочем месте или в кругу друзей и родных — и констатировали, что определённую «раздробленность» публика уже наблюдает.

«Прессинг» на работе почувствовал на себе не только Пьер: 26-летнему Жаку, работающему в секторе недвижимости, тоже ежедневно делает замечания по поводу вакцинации непосредственный начальник. Как поведал Жак корреспонденту Le Figaro, особенно неприятными эти внушения для него становятся потому, что он считает себя «вправе распоряжаться своим телом так, как хочется мне». «Я — не противник вакцинации, но я бы предпочёл ещё немного подождать, так как, на мой взгляд, прошло ещё слишком мало времени, чтобы можно было оценить ситуацию. Да и к тому же, я, как мне кажется, в группу риска не вхожу — моя невеста переболела, а я, насколько мне известно, так и не заразился», — приводит его слова издание.

Похожие мысли высказывает и Пьер. «Я мало встречаюсь с людьми из группы риска, а ещё я уже переболел — и особых последствий у меня не было, — заявил он в интервью Le Figaro. — Я не боюсь, что подхвачу вирус снова». По словам молодого человека, на данный момент единственное, что может заставить его изменить мнение — это «профессиональные обязательства». «Например, если от меня на собеседовании при приёме на работу попросят вакцинироваться, я, конечно, понервничаю, но думаю, всё-таки это сделаю», — признаётся Пьер. А вот Жака, по его собственным признаниям, не сподвигнет на вакцинацию даже такое. «Если мне покажется, что кадровики начинают заходить за рамки дозволенного, я об этом им без стеснения скажу!», — уверяет он.

Молодая мать двоих детей Матильд вакцинировалась совсем недавно — поэтому, получив впоследствии от подруги приглашение на празднование 40-летнего юбилея, она встревожилась, ведь меры предосторожности никто из гостей соблюдать, похоже, не собирался. Чтобы развеять тревогу, Матильд решила поинтересоваться у подруг в групповом чате, вакцинировался ли кто-то из них. «Я получила первый укол за десять дней до этого, поэтому понимала, что иммунитет к коронавирусу у меня ещё не появился, — объяснила она в интервью Le Figaro. — А ещё я собиралась сразу за этим поехать отдыхать с детьми, и хотела понять, можно ли мне идти отмечать или нет».

Однако сразу после того, как Матильд отправила сообщение, ей пришло уведомление: «Д. удалила вас из группы». «Я не поняла, чего же такого плохого сделала, поэтому написала подруге в личку — а она мне заявила, что, заговорив о вакцинации, я перешла все границы, поскольку это, по её мнению, «личный» вопрос», — рассказала она. Потом Матильд опросила по той же теме своих друзей в Facebook — и её затянуло в спор, который с тех пор так и не прекращался. Как призналась девушка в интервью Le Figaro, вопрос вакцинации становится всё более сложным, и «уже не знаешь, что можно говорить, а что нельзя». «У меня впечатление, что мы в этом плане как-то уже зашли на территорию личных убеждений — что тема стала столь же табуированной, сколь политика и религия», — цитирует её газета. Матильд прекратила разговаривать даже с собственной матерью. «Она думает, что я после вакцинации умру. Даже пыталась меня отговорить от прививки», — говорит девушка.

Среди аудитории Le Figaro опасаются и того, что раскол в обществе может усугубить возможная четвёртая волна пандемии. «Хуже всего будет, когда нас всех к началу учебного года опять отправят на карантин… Из-за тех, кто не стал вакцинироваться», — написал, к примеру, один из читателей газеты. По-разному люди относятся и к паспортам вакцинации: так, по мнению читательницы Лизу, «то, что вакцинированные имеют больше свободы, чем невакцинированные — это нормально», а другой читатель, пожелавший сохранить анонимность, заявил, что не понимает, как вообще можно лишать людей свободы передвижения.

По мнению социолога и преподавателя социальной психологии Высшей школы здравоохранения (EHESP) города Рен Жослен Род, во всём этом нет ничего удивительного. «Ситуацию, которая сейчас сложилась во Франции, мы уже наблюдали в США, в особенности по трём большим вопросам — глобальному потеплению, контролю за оборотом оружия и абортам, причём все три эти темы тоже относятся к сфере общественного здравоохранения, — сказала эксперт в беседе с корреспондентом Le Figaro. — До сих пор во Франции по вопросу вакцинации разделения по политическим взглядам не наблюдалось — даже наоборот, в культурном, политическом и социальном плане в данной сфере обычно существовал очень широкий консенсус. А то, что мы видим уже полтора года — это то же самое, что уже проявилось в США: тема становится фактором поляризации. Год назад уже было показано, что люди, которые в смысле политических взглядов стоят ближе к центру, с вакцинацией не затягивают».

Как полагает Род, этот процесс начался чуть больше года назад. «Вакцинация от коронавируса становится маркером идентичности. Грубо говоря, если я вакцинируюсь, это означает, что я поддерживаю официальные власти — и наоборот, отказ от вакцинации становится символом той системы предельной политической ангажированности, — поясняет исследователь, — Только теперь складывается впечатление, что стигматизируют уже как раз тех, кто за прививки, и это несколько удивляет».

По мысли эксперта, обязательная вакцинация является «крайней мерой», поскольку на такой шаг общество может отреагировать по двум разным сценариям. «Многие события уже показали, что принуждение как таковое может становиться причиной напряжённости — так, например, случилось, когда в стране ограничили скорость до 80 км/ч, ведь этот шаг стал одним из факторов, пробудивших к жизни движение «жёлтых жилетов», — отметила она. В то же время, как напомнила Род, когда правительство Франции в 2016 году сделало обязательной вакцинацию детей, это «напряжённости не вызвало» — и даже «обнадёжило людей», в результате чего они стали больше доверять вакцинам. Впрочем, предсказывать, как будут развиваться события на этот раз, социолог не берётся. «Пытаться что-то точно установить пока ещё слишком рано, яснее что-то будет просматриваться только к августу», — цитирует её Le Figaro.