“Он с девочками не дружит?”, “Взрослый сын проводит время с мамой”, “Какая тесная связь!”. В сети обсудили отдых Королевой с сыном

Она анонсировала хит-парад на российском канале “Муз-ТВ”. Пост певица сопроводила хештегами “лето” и “семья”.

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

“Какая тесная связь мамы с сыном! Очень трогает!” – отметила подписчица uxnata.

“Молодцы! Только позавидовать можно, это же здорово, когда взрослый сын так классно проводит время с мамой!” – заявила zhilina2260.

“А сын что, с девочками не дружит?” – спросила o_l_g_a_r_e_l.

Контекст:

Архип Глушко (2002) – единственный сын Наташи Королевой (настоящая фамилия – Порывай). Его отец – супруг артистки Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан. Пара зарегистрировала брак после рождения сына, в августе 2003 года.

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