 

Уцелевшую часть рухнувшего дома снесли в Майами

05.07.2021, 7:06, Новости дня
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В американском городе Серфсайд снесли оставшуюся часть обрушившегося здания, сообщают информационные агентства.

Глава округа Майами-Дейд, в котором находится Серфсайд, Даниэлла-Ливайн Кава сообщала, что после сноса возобновят поисково-спасательную операцию, которую приостановили, так как возникла угроза разрушения оставшихся элементов конструкции, передает ТАСС.

Напомним, многоэтажное здание частично обрушилось в Серфсайде 24 июня. Подтверждена гибель 24 человек, неизвестной остается судьба более чем 120 человек. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир.



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