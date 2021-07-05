Уцелевшую часть рухнувшего дома снесли в Майами

В американском городе Серфсайд снесли оставшуюся часть обрушившегося здания, сообщают информационные агентства.

Глава округа Майами-Дейд, в котором находится Серфсайд, Даниэлла-Ливайн Кава сообщала, что после сноса возобновят поисково-спасательную операцию, которую приостановили, так как возникла угроза разрушения оставшихся элементов конструкции, передает ТАСС.

Напомним, многоэтажное здание частично обрушилось в Серфсайде 24 июня. Подтверждена гибель 24 человек, неизвестной остается судьба более чем 120 человек. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир.