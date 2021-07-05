В РФ оценили экономический ущерб от коронавируса в 2020 году

Ущерб экономике РФ от коронавируса в 2020 году в стоимостных показателях составил почти 1 трлн рублей, что в 1,4 раза больше, чем суммарный ущерб от остальных инфекционных болезней, следует из доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году».

«Даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб экономике от новой инфекции в 2020 году в стоимостных показателях составил более 997,06 млрд рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней», – передает РИА «Новости» текст документа.

Только прямые затраты на лечение больных в стационарах в 2020 году составили около 183 млрд рублей, итоговые затраты на тестирование на COVID-19 – 108 млрд рублей, уточняется в докладе. Некоторые прямые выплаты из федерального бюджета на борьбу с COVID-19 для поддержки населения и предприятий составили в сумме не менее 515 млрд рублей, поясняется в документе.

«Целевые ассигнования в сферу здравоохранения были предназначены для строительства инфекционных стационаров, перепрофилирования действующих больниц в инфекционные, разработки, производства и распределения оборудования и препаратов для диагностики, выявления, профилактики и лечения COVID-19, производства средств индивидуальной защиты, работы лабораторий и мобильных бригад и тому подобное. Только некоторые из выделенных из бюджета страны средств, направленные непосредственно на организацию и оказание медицинской помощи больным COVID-19, составили в сумме не менее 189,452 млрд рублей», – отмечается в докладе.

Напомним, потери мировой экономики от коронавируса оценили в 3,5 трлн долларов.