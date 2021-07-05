 

В РФ оценили экономический ущерб от коронавируса в 2020 году

05.07.2021, 7:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ущерб экономике РФ от коронавируса в 2020 году в стоимостных показателях составил почти 1 трлн рублей, что в 1,4 раза больше, чем суммарный ущерб от остальных инфекционных болезней, следует из доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году».

«Даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб экономике от новой инфекции в 2020 году в стоимостных показателях составил более 997,06 млрд рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней», – передает РИА «Новости» текст документа.

Только прямые затраты на лечение больных в стационарах в 2020 году составили около 183 млрд рублей, итоговые затраты на тестирование на COVID-19 – 108 млрд рублей, уточняется в докладе. Некоторые прямые выплаты из федерального бюджета на борьбу с COVID-19 для поддержки населения и предприятий составили в сумме не менее 515 млрд рублей, поясняется в документе.

«Целевые ассигнования в сферу здравоохранения были предназначены для строительства инфекционных стационаров, перепрофилирования действующих больниц в инфекционные, разработки, производства и распределения оборудования и препаратов для диагностики, выявления, профилактики и лечения COVID-19, производства средств индивидуальной защиты, работы лабораторий и мобильных бригад и тому подобное. Только некоторые из выделенных из бюджета страны средств, направленные непосредственно на организацию и оказание медицинской помощи больным COVID-19, составили в сумме не менее 189,452 млрд рублей», – отмечается в докладе.

Напомним, потери мировой экономики от коронавируса оценили в 3,5 трлн долларов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.04 / Член СПЧ рассказал о поведении Навального в колонии

15.04 / L’Express – РФ стала одним из лидеров мирового сельского хозяйства

17.03 / Франция вернёт наследникам отобранный нацистами шедевр Климта

23.02 / Жертвами коронавируса стали более полумиллиона жителей США

03.07 / “Возможно, Одесса – следующий шаг”. Американский генерал Ходжес прогнозирует, что РФ попытается захватить юг Украины

07.08 / В оккупированном Крыму умер отец арестованного фигуранта “дела Хизб ут-Тахрир” Шейхалиева

17.01 / В Госдепе заявили о доказательствах происхождения COVID-19 из лаборатории в Ухане

04.08 / Грузия выплатит компенсации пострадавшим про советской власти религиозным организациям

15.12 / “Хотя бы во сне могу подержать их за руку”. Бывшая жена рэпера Сереги заявила, что устала бороться с артистом за сыновей

14.01 / Chevrolet показала тизер электрического кроссовера Bolt 2022

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика