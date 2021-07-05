 

Лукашенко поздравил США с Днем независимости

05.07.2021, 1:24, Новости дня
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил американский народ с Днем независимости, который в США отмечают 4 июля.

В поздравлении Лукашенко заявил, что народы Белоруссии и США «очень хорошо знают настоящую цену своего суверенитета», они «вместе сражались за него во время мировых войн прошлого века с оружием в руках и готовы защищать свою независимость во имя мира, стабильности и безоблачного будущего своих детей», передает БелТА.

Президент Белоруссии отметил, что его страна и США в общих интересах реализуют ряд важных проектов как экономического, так и гуманитарного характера. Он выразил уверенность, что деловые связи между жителями двух стран, а также связи «простых граждан» останутся «неподвластны политической конъюнктуре и станут залогом доверительных и уважительных отношений».

Напомним, минтранс США предложил запретить продажу пассажирских авиабилетов на рейсы между США и Белоруссией. США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов.



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