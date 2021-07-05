Россиянам напомнили о «летних запретах» при пользовании смартфонами

Виталий Красиков из РЭУ имени Плеханова напомнил соотечественникам о том, как правильно обращаться со смартфонами летом и чего делать нельзя ни в коем случае. Смартфон – достаточно дорогая вещь. Испортить его по неосторожности было бы обидно.

Главное – это защитить гаджет от жары, говорит эксперт. Он напоминает, что нормальной температурой для смартфона является не более 25 градусов по Цельсию. Разумеется, когда на улице плюс 30, вы не станете запихать аппарат в холодильник. Однако следует иметь в виду, что эффективность работы электронного устройства может снизиться.

Кроме того, смартфоны необходимо защищать от перегрева. Ни в коем случае нельзя оставлять их под прямыми солнечными лучами. И в жару лучше не перегружать их работой.