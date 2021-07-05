 

Американцы запустят спутники раннего предупреждения о ракетной атаке

05.07.2021, 1:10, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, военное ведомство США уже в будущем году запустит на орбиту первые спутники, основной задачей которых станет предупреждение о запусках ракет в разных частях Земли.

При этом спутники будут выведены на высокую геостационарную отиту, то есть останутся «висеть» над определенными территориями, с которых может исходить угроза ракетной атаки.

Разработкой новой космической системы ПВО заняты специалисты компаний Raytheon и Boeing, которые подписали соответствующие контракты с Пентагоном. Не исключено, что развертывание новой системы раннего предупреждения пройдет очень быстро. Возможно, оно будет закончено еще до завершения 2022 года, сообщают источники.



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