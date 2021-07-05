Журналист Максим Шевченко возглавит список РПСС на выборах в Госдуму

Журналист Максим Шевченко возглавит список Российской партии социальной справедливости на выборах в Госдуму восьмого созыва. В общефедеральную часть списка войдут еще 10 человек, в том числе член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Иван Засурский.

Соответствующее решение было принято в субботу на предвыборном съезде партии, передает ТАСС.

Также в общефедеральную часть списка партии вошли депутат Мосгордумы Елена Шувалова, предприниматель Дмитрий Потапенко, депутат заксобрания Хабаровска Максим Кукушкин, политолог Руслан Курбанов, историк Дамир Исхаков, общественный деятель Иван Шамаев, владелец интернет-компании LiveInternet Герман Клименко, экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин, правозащитник Олег Мельников.

«Сегодня мы утвердили списки участников по всей стране, программу <…> Это, наверное, самый сильный список федеральный из всех партий, которые представляют свои списки в ходе избирательной кампании», – сказал Шевченко.

По его словам, задачей партии на съезде стало создание «политической платформы», удовлетворяющей запросам разных граждан страны. «Мы идем для того, чтобы победить, мы идем для того, чтобы создать фракцию в Государственной думе», – отметил он.

При этом Шевченко заявил, что РПСС будет поддерживать представителей оппозиционных партий, которые участвуют в выборах и «выдвигаются от КПРФ, «Справедливой РФ [Патриоты – за Правду]», от других оппозиционных партий».

«В ходе [избирательной] кампании мы будем объявлять о поддержке того или иного кандидата, который выдвигается в том или ином регионе. <…> Пусть наши товарищи не сомневаются – те, кто настроен на настоящую борьбу за свободу и справедливость под знаменами КПРФ или других левых партий, что мы вместе с вами. Но мы идем своим путем», – добавил он.

РПСС представлена депутатом Иваном Алтуховым в Заксобрании Владимирской области. Согласно законодательству, прохождение хотя бы одного кандидата по спискам в региональный парламент дает партии право участвовать в думских выборах без сбора подписей.

Указом президента выборы депутатов Госдумы восьмого созыва назначены на 19 сентября. С учетом пандемии коронавируса ЦИК принял решение провести голосование в течение трех дней (17-19 сентября).