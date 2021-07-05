 

Саудовская Аравия выступила против индивидуального уровня добычи нефти в ОПЕК+

05.07.2021, 0:30, Новости дня
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Ни одно государство не может рассчитывать на установление индивидуального уровня добычи нефти в рамках договоренностей ОПЕК+, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

Как отметил глава минэнерго Саудовской Аравии, «увеличение добычи на 400 тыс. б/с в месяц предполагает, что соглашение о сокращении добычи нефти должно быть продлено после апреля 2022 года». Он сообщил, что его страна и РФ «едины в том, что касается продления соглашения ОПЕК+ и повышения уровня добычи». При этом министр отметил, что не может назвать себя «ни оптимистом, ни пессимистом» относительно предстоящих 5 июля новых переговоров.

Он заявил, что страны ОПЕК+ могут отказаться от роста добычи нефти в августе, если на встрече в понедельник, 5 июля, им снова не удастся договориться. Страны ОПЕК+ с 30 июня ведут переговоры об уровнях добычи нефти. ОАЭ призывают изменить базовый уровень добычи в соглашении, от которого отсчитывается объем сокращения добычи нефти, передает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya и Bloomberg TV.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что ОАЭ будут добиваться для себя увеличения уровня добычи нефти при его продлении до конца 2022 года. Он заверил при этом, что ОАЭ «не блокируют сделку», но желают «увеличения, а не продления соглашения», с которым «можно повременить», передает РИА «Новости» со ссылкой на Energy Intelligence.



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