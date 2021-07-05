 

“Думают о семье погибшего”. В Pfizer отреагировали на смерть мужчины из Винницкой области после вакцинации

05.07.2021, 0:18, Новости дня
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В компании заявили, что “думают о семье погибшего и очень серьезно относятся к побочным эффектам”, которые могут возникнуть после вакцинации препаратом BNT162b2 (Comirnaty). В случае с погибшим украинцем причинно-следственная связь не установлена, заявили в Pfizer.

На сегодняшний день более 400 млн человек во всем мире были вакцинированы препаратом Pfizer. Серьезные побочные эффекты, не связанные с вакцинацией, могут возникать с такой же скоростью, как и среди населения в целом, сказано в заявлении.

Контекст:

Житель Винницкой области умер 2 июля. Связана ли смерть мужчины напрямую с вакцинацией, на данный момент неизвестно. В министерстве отметили, что “случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19”.

Мужчина получал прививку на работе, раньше он не обращался за медицинской помощью. Всего на предприятии, где работал привившийся, было вакцинировано 135 человек, никаких реакций больше ни у кого не было, сказала директор департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой облгосадминистрации Ольга Задорожная.

Причиной смерти украинца стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока или тромбоза не было.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 4 июля в Украине привились более 2 млн человек, из них полностью – 841 тыс.

По данным Государственного экспертного центра (ГЭЦ) Минздрава Украины, процент возникновения неблагоприятных событий после прививок от коронавируса составляет менее 1%. Из них 83,3% – это предусмотренные, а 16,7% – непредвиденные неблагоприятные события.

В Минздраве уточнили, что, по протоколам расследования летальных случаев, поступивших в ГЭЦ, все неблагоприятные события относятся к случайным событиям. Они имеют временную связь с проведенной прививкой. Ни одно из неблагоприятных событий не связано с вакцинацией от COVID-19, констатировали в министерстве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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