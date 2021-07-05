Ученые обнаружили способность черных дыр создавать «цунами»

Огромные массы газа, обладающие огромным количеством энергии и движущиеся с большой скоростью, могут образовываться вокруг черных дыр, говорят ученые. Речь идет о той части материи, которая чудом избежала поглощения черными дырами и была вытолкнута в противоположную сторону.

Как поясняют ученые, в результате от черных дыр могут исходить гигантские волнообразные потоки материи, напоминающие цунами.

Доказательства существования таких волн ученые получили в результате компьютерного моделирования. Кроме того, сверхмощные волны астрономы уже наблюдали, изучая сверхмассивные черные дыры. Газовые «цунами» зафиксированы на расстоянии до 10 световых лет от источников. Кроме газа, так же распространяются потоки плазмы.