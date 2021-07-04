 

Премьер Люксембурга госпитализирован с коронавирусом

04.07.2021, 23:36, Новости дня
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Глава правительства Люксембурга Ксавье Беттель, у которого выявили коронавирус, госпитализирован «в качестве меры предосторожности», сообщил кабмин страны.

Беттель госпитализирован на сутки «для проведения дополнительных обследований». Коронавирус у него выявили неделю назад после саммита лидеров ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

Напомним, саммит ЕС состоялся 24–25 июня в Брюсселе.



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