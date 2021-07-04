Российский турист утонул во время шторма в Абхазии

Во время шторма в Гагре утонул 42-летний житель Саратова Павел Данков, сообщили в МЧС Абхазии.

Гибель туриста видели люди, которые находились на пляже, но помочь ему не смогли из-за сильного шторма. Поиски Данкова еще не начались, передает РИА «Новости».

Напомним, сильный ураган обрушился на Абхазию. Большая часть страны осталась без света, ветер снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев.