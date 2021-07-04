 

Частичную обязательную вакцинацию ввели в Омской области

04.07.2021, 23:36, Новости дня
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Обязательную вакцинацию против коронавируса для ряда групп населения ввели в Омской области, говорится в постановлении местного Роспотребнадзора.

Речь идет о тех, кто работает «в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания». Также обязательной вакцинации подлежат сотрудники «подразделений финансовых организаций, МФЦ, транспорта общего пользования, такси, ЖКХ», просветительских мероприятий и госслужащих. Главы соответствующих организаций должны обеспечить вакцинацию первым компонентом вакцины до 31 июля, вторым – до 28 августа, передает РИА «Новости».



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