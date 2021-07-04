В Бахчисарайском районе Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений после ливня

Спасатели ввели режим ЧС муниципального масштаба, комиссия уже приступила к составлению реестра пострадавших от стихии домов. Завтра, 5 июля, эта комиссия выедет на место оценивать ущерб, объяснила Пучкова.

В комментарии “Интерфаксу” она сказала, что следующим шагом будет включение Бахчисарайского района в уже действующий указ о режиме ЧС, который ранее был введен для пяти муниципалитетов. По словам российской чиновницы, это позволит жителям, чье имущество пострадало, получить компенсационные выплаты.

Контекст:

В оккупированном Крыму 4 июля прошли сильные ливни, в Бахчисарайском и Красногвардейском районах подтопило жилые дома. В селе Соколиное Бахчисарайского района произошел сход селевого потока. СМИ писали о более 50 подтопленных домах в селе Куйбышево.

Синоптики говорили, что на территории Бахчисарайского района выпало до 70 мм осадков при месячной норме в 49 мм.

До этого в Крыму 17–18 июня прошли сильные дожди. В Ялте за день выпало три месячные нормы осадков, реки вышли из берегов. По данным оккупационных властей, в результате стихии погиб один человек, еще один пропал без вести.

Стихия затронула Феодосию, Кировский район Крыма, затопило Керчь. В пострадавших районах объявлен режим чрезвычайной ситуации.

22 июня вышедшие из берегов реки в Ялте вернулись в свои русла, сообщили в МЧС РФ.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

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