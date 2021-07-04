СК начал проверку в отношении копавшихся в вещах ветерана сотрудников «скорой»

Следственный комитет проверит поступившую из СМИ информацию о том, что сотрудники скорой помощи якобы копались в вещах ветерана во время вызова в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

В Сети появилось видео, на котором сотрудник скорой помощи обыскивал вещи ветерана, к которому приехал на вызов. В пресс-службе департамента здравоохранения столицы позже сообщили РИА «Новости», что медики были из коммерческой организации, к Московской станции скорой помощи им. Пучкова они не имеют отношения.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», – сказала Иванова.

Следователи уже посетили ветерана, к которому приезжала «скорая». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что житель Москвы заявил в полицию о пропаже с его банковской карты 46 тыс. рублей после визита сотрудников скорой медицинской помощи. Позже сообщение о краже денег медиками скорой помощи в Москве опровергли.