 

СК начал проверку в отношении копавшихся в вещах ветерана сотрудников «скорой»

04.07.2021, 20:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Следственный комитет проверит поступившую из СМИ информацию о том, что сотрудники скорой помощи якобы копались в вещах ветерана во время вызова в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

В Сети появилось видео, на котором сотрудник скорой помощи обыскивал вещи ветерана, к которому приехал на вызов. В пресс-службе департамента здравоохранения столицы позже сообщили РИА «Новости», что медики были из коммерческой организации, к Московской станции скорой помощи им. Пучкова они не имеют отношения.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», – сказала Иванова.

Следователи уже посетили ветерана, к которому приезжала «скорая». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что житель Москвы заявил в полицию о пропаже с его банковской карты 46 тыс. рублей после визита сотрудников скорой медицинской помощи. Позже сообщение о краже денег медиками скорой помощи в Москве опровергли.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.11 / В Иране собрались ускорить рассмотрение проекта об активизации ядерной деятельности

24.04 / Euronews – за порядком в проблемных районах Франции следит «небесная полиция»

09.07 / Euronews – протесты против повторного карантина в Белграде не утихают

26.12 / Independent – «уйди с достоинством» — Трампу припомнили его старый твит в адрес Клинтон

19.09 / Канада не захотела вести торговые переговоры с «не тем» Китаем

29.06 / ВЦИОМ: поправки в Конституцию поддержали 75 процентов проголосовавших

03.10 / СНБ США обязал носить маски на территории Белого дома

02.01 / Christian Science Monitor – в США задумались о расовых проблемах «Щелкунчика»

03.12 / Спецслужбы США не выявили вмешательства РФ в выборы 2020 года

18.01 / “Навальный похищен, он сейчас в опасности”. Соратник оппозиционера призвал россиян поддержать его

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика