 

Руководство Суэцкого канала рассказало, когда судно Ever Given покинет водную артерию

04.07.2021, 20:00, Новости дня
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Контейнеровоз Ever Given («Эвер гивен»), который в марте заблокировал на шесть дней Суэцкий канал, покинет главную водную артерию Египта 7 июля, сообщило руководство канала.

«7 июля состоится церемония подписания соглашения между администрацией [водной артерии] и компанией – владельцем судна. <…> Также в рамках церемонии Ever Given покинет Суэцкий канал», – передает заявление ТАСС.

Напомним, в марте Суэцкий канал оказался заблокирован на пять дней контейнеровозом Ever Given. Глава управления канала Усама Рабиа заявлял, что инцидент с блокировкой Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given произошел из-за человеческой ошибки.

Начальство Суэцкого канала договорилось с владельцем контейнеровоза Ever Given о компенсации в 540 млн долларов за блокировку водной артерии.



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