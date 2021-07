Руководство Суэцкого канала рассказало, когда судно Ever Given покинет водную артерию

Контейнеровоз Ever Given («Эвер гивен»), который в марте заблокировал на шесть дней Суэцкий канал, покинет главную водную артерию Египта 7 июля, сообщило руководство канала.

«7 июля состоится церемония подписания соглашения между администрацией [водной артерии] и компанией – владельцем судна. <…> Также в рамках церемонии Ever Given покинет Суэцкий канал», – передает заявление ТАСС.

Напомним, в марте Суэцкий канал оказался заблокирован на пять дней контейнеровозом Ever Given. Глава управления канала Усама Рабиа заявлял, что инцидент с блокировкой Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given произошел из-за человеческой ошибки.

Начальство Суэцкого канала договорилось с владельцем контейнеровоза Ever Given о компенсации в 540 млн долларов за блокировку водной артерии.