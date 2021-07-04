Венедиктов: У Путина есть проблема – не признает своих ошибок

“У Владимира Владимировича, на мой взгляд, есть проблема – не признает своих ошибок. Он ошибся в том, что он вовремя – я думаю, что он это понимает, – не призывал вакцинироваться. Он ошибся в том, что он говорил о том, что мы победили [COVID-19]. Ну, что ему, правда, сказали. Неважно. Ты отвечаешь. Он ошибся в этом. Он знает, что люди это помнят”, – сказал он.

Главред “Эха Москвы” считает, что Путину следовало вакцинироваться публично.

“Он ошибся в том, что он не показал, как его вакцинировали. Ну и что? Что такого показать, как тебя колют? Ты с голым торсом на лошади ездишь и плаваешь… Если куда-то еще, можно не показывать, Владимир Владимирович. А в плечо можно и показывать. Не согласен с ним. И он не признает ошибок. Он публично не признает ошибок. И если ему сейчас кто-то говорил, что надо было раньше, он – сквозь зубы. Он уверен, все равно победим, все равно будем лучше всех. В нем это есть. Поэтому вот так он себя и ведет, на мой взгляд. Мое наблюдение показывает, что причина в этом”, – объяснил Венедиктов.

Контекст:

11 августа 2020 года Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от COVID-19 “Спутник V”. 27 августа президент РФ сказал, что одна из его дочерей уже сделала две прививки этой вакциной и чувствует себя нормально.

26 июня Путин заявил, что эпидемия коронавируса в России отступает, а в феврале 2021 года – что РФ справилась с ней лучше, чем Евросоюз и США, сообщали российские “Вести”.

На прямой линии 30 июня 2021 года глава Кремля сказал, что он вакцинировался “в феврале, что ли”, но его спикер Дмитрий Песков говорил, что это произошло 23 марта. О получении второй дозы Путин объявлял 14 апреля.

На прямой линии Путин говорил, что “принял для себя решение привиться “Вектором”, ой, “Спутником V”. Также он ответил, почему процедура была непубличной. “По поводу видео.. я не думаю, что это так уж и важно. А если бы не в руку делали, а в другое место, тоже надо было бы показать?.. Думаю, что граждане страны понимают: если я сказал, что сделал прививку, то, значит, сделал. На таком уровне не занимаются мелким жульничеством”, – заверил глава Кремля.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на пятом месте в мире по распространенности COVID-19. В стране с начала пандемии подтвердили 5,5 млн случаев заболевания, умерло 135,6 тыс. человек.

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