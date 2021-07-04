 

Венедиктов: У Путина есть проблема – не признает своих ошибок

04.07.2021, 19:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“У Владимира Владимировича, на мой взгляд, есть проблема – не признает своих ошибок. Он ошибся в том, что он вовремя – я думаю, что он это понимает, – не призывал вакцинироваться. Он ошибся в том, что он говорил о том, что мы победили [COVID-19]. Ну, что ему, правда, сказали. Неважно. Ты отвечаешь. Он ошибся в этом. Он знает, что люди это помнят”, – сказал он.

Главред “Эха Москвы” считает, что Путину следовало вакцинироваться публично.

“Он ошибся в том, что он не показал, как его вакцинировали. Ну и что? Что такого показать, как тебя колют? Ты с голым торсом на лошади ездишь и плаваешь… Если куда-то еще, можно не показывать, Владимир Владимирович. А в плечо можно и показывать. Не согласен с ним. И он не признает ошибок. Он публично не признает ошибок. И если ему сейчас кто-то говорил, что надо было раньше, он – сквозь зубы. Он уверен, все равно победим, все равно будем лучше всех. В нем это есть. Поэтому вот так он себя и ведет, на мой взгляд. Мое наблюдение показывает, что причина в этом”, – объяснил Венедиктов.

Контекст:

11 августа 2020 года Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от COVID-19 “Спутник V”. 27 августа президент РФ сказал, что одна из его дочерей уже сделала две прививки этой вакциной и чувствует себя нормально.

26 июня Путин заявил, что эпидемия коронавируса в России отступает, а в феврале 2021 года – что РФ справилась с ней лучше, чем Евросоюз и США, сообщали российские “Вести”.

На прямой линии 30 июня 2021 года глава Кремля сказал, что он вакцинировался “в феврале, что ли”, но его спикер Дмитрий Песков говорил, что это произошло 23 марта. О получении второй дозы Путин объявлял 14 апреля.

На прямой линии Путин говорил, что “принял для себя решение привиться “Вектором”, ой, “Спутником V”. Также он ответил, почему процедура была непубличной. “По поводу видео.. я не думаю, что это так уж и важно. А если бы не в руку делали, а в другое место, тоже надо было бы показать?.. Думаю, что граждане страны понимают: если я сказал, что сделал прививку, то, значит, сделал. На таком уровне не занимаются мелким жульничеством”, – заверил глава Кремля.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на пятом месте в мире по распространенности COVID-19. В стране с начала пандемии подтвердили 5,5 млн случаев заболевания, умерло 135,6 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.05 / В Берлине из-за сообщения о минировании совершил посадку самолет Ryanair, борт обследовали всю ночь

18.05 / Арахамия: До осени ротаций в украинских министерствах не будет

21.10 / Бренд Genesis представил обновленный спорт-седан G70

25.06 / 112 – больше не слуга народа — Зеленский потребовал от депутата сложить полномочия после слов о «детях низкого качества»

28.09 / Черные маски-балаклавы больше не скроют лиц белорусских силовиков

28.06 / Экономика: Прививка от COVID-19 меняет планы туристов

10.12 / США уличили в нежелании отказываться от «накачки» Украины оружием при Байдене

31.12 / Затраты на производство китайского смартфона Xiaomi Mi 11 оказались такими же, как у iPhone 12

06.09 / После очередного обновления Windows 10 получит новую сенсорную клавиатуру

19.10 / Экономика: РФ и Саудовская Аравия решают судьбу нефти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика