В Британии анонсировали отмену обязательного масочного режима

Вскоре правительство Британии отменит обязательное требование соблюдать масочный режим и меры социального дистанцирования, сообщил министр жилищного строительства, по делам регионов и местного самоуправления Роберт Дженрик.

«У нас впереди период, когда законодательных ограничений не будет. Государство не будет говорить вам, что делать, но при этом людям будет полезно в известной мере проявлять личную ответственность и принимать собственные решения. Поэтому разные люди примут разные решения по поводу ношения масок, например», – передает его слова ТАСС.

Дженрик конкретных сроков не назвал, однако уточнил, что на следующей неделе глава премьер-министр Борис Джонсон огласит подробности, касающиеся отмены большинства продолжающих действовать в стране коронавирусных ограничений.

Изначально планировалось, что большую часть ограничений снимут уже 21 июня, однако из-за распространения штамма «дельта» власти решили перенести так называемый День свободы на 19 июля.

Между тем в конце июня сообщалось, что в Британии началась четвертая волна пандемии коронавируса: за сутки выявили 26 068 случаев коронавируса, что является антирекордом с конца января.