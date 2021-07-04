“Не совсем мое”. Добкин-младший признался, что его приход в политику был ошибкой
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Добкин прокомментировал пародию студии “Квартал 95”, где в роли экс-нардепа выступил нынешний президент Владимир Зеленский. По его словам, сейчас эту пародию он воспринимает с юмором, хотя раньше это его обижало.
“Тогда мне, может, было не сильно приятно. И вообще, я думаю, что политика это было не совсем его. Во всяком случае я не скучаю и не жалею, что у меня теперь другие планы и другая жизнь”, – сказал он.
На вопрос, чем экс-нардеп занимается сейчас, он ответил, что это бизнес, связанный с производством куриного мяса.
ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube Контекст:
Дмитрий Добкин в 2012 году был избран в Верховную Раду от “Партии регионов”. В 2014 году снова стал нардепом уже от “Оппозиционной партии”. На выборах 2019 года ни он, ни его брат Михаил в парламент не прошли.
Добкин-младший скандально известен своим странным поведением в зале парламента в 2016 году. Тогда он зашел за колонну в зале парламента. Нардеп Семен Семенченко предположил, что его коллега там “закинулся таблетками”, и потребовал у того объяснения “неадекватного поведения” в сессионном зале. Его брат уверял, что Добкин не принимает наркотики, ему просто некомфортно в зале Верховной Рады.
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