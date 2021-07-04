Марин Ле Пен переизбрали лидером ультраправой партии “Национальное объединение”

Члены партии “Национальное объединение” на съезде политсилы в Перпиньяне проголосовали за Ле Пен, ее избрали на четвертый срок.

Ле Пен была единственным кандидатом на этот пост, она набрала 98,35% голосов. Голосование проходило 1 июля.

Контекст:

Ле Пен родилась во Франции 5 августа 1968 года в семье политика Жана-Мари Ле Пена. Партию “Национальное объединение” она возглавляет с 2011 года.

На выборах президента Франции в 2017 году Марин Ле Пен заняла второе место, в первом туре разрыв между ею и нынешним лидером страны Эммануэлем Макроном составил менее 3%. Во втором туре победил Макрон с результатом в 65,5%, у Марин Ле Пен – 34%.

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