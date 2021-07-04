 

В Италии обнаружено древнее «окно в иной мир»

04.07.2021, 15:20, Новости дня
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Археологи пытаются объяснить предназначение древнего деревянного сооружения, которому, по предварительным данным, уже около трех тысяч лет. В процессе исследований было проверено множество версий. Но единственным логичным объяснением остается то, что это было «окно в иной мир».

Наверняка данный объект использовали как бесконечный бассейн, считают историки. Здесь что-то похожее на два зеркала, поставленные друг напротив друга и предоставляющие бесконечное количество постоянно уменьшающихся отражений.

Наверняка люди, жившие в Бронзовом веке, считали это окном в параллельный мир, считают ученые. Напомним, что данное сооружение было обнаружено неподалеку от Пармы еще в 2004 году, после чего там проводят фундаментальные исследования.



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