В Италии обнаружено древнее «окно в иной мир»

Археологи пытаются объяснить предназначение древнего деревянного сооружения, которому, по предварительным данным, уже около трех тысяч лет. В процессе исследований было проверено множество версий. Но единственным логичным объяснением остается то, что это было «окно в иной мир».

Наверняка данный объект использовали как бесконечный бассейн, считают историки. Здесь что-то похожее на два зеркала, поставленные друг напротив друга и предоставляющие бесконечное количество постоянно уменьшающихся отражений.

Наверняка люди, жившие в Бронзовом веке, считали это окном в параллельный мир, считают ученые. Напомним, что данное сооружение было обнаружено неподалеку от Пармы еще в 2004 году, после чего там проводят фундаментальные исследования.