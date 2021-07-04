 

Смерть после вакцинации от COVID-19 в Виннице. Медики назвали предварительную причину

04.07.2021, 14:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет. Расследование продолжается, ожидаем результаты морфо-гистологических исследований”, – отметили в сообщении

В посте добавили, что случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, которое произошло в течение 30 дней после вакцинации от COVID-19.

Пять человек, которых привили препаратом из одного флакона с умершим, чувствуют себя удовлетворительно.

https://www.facebook.com/vinobldoz/posts/549807299786307

Винничанин был привит в 13.45. Около 17.00 ему стало плохо: пациент жаловался на тошноту и терял сознание. Бригада скорой помощи пыталась реанимировать мужчину, но безуспешно – в 18.02 медики констатировали смерть.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 2 июля июня в Украине первую дозу вакцины получили более 2 млн человек, завершили иммунизацию около 766,5 тыс. украинцев.

По данным Государственного экспертного центра (ГЭЦ) Минздрава Украины, процент возникновения неблагоприятных событий после прививок от коронавируса составляет менее 1%. Из них 83,3% – это предусмотренные и 16,7% – непредвиденные неблагоприятные события.

В Минздраве уточнили, что по протоколам расследования летальных случаев, поступивших в ГЭЦ, все неблагоприятные события относятся к случайным событиям. Они имеют временную связь с проведенной прививкой. Ни одно из неблагоприятных событий не связано с вакцинацией от COVID-19, констатировали в министерстве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.04 / Саудовская Аравия согласилась с политикой Байдена на 90%

16.02 / Степанов на совещании с Зеленским не смог назвать дату поставки вакцины от коронавируса в Украину

11.08 / Белый дом: США обеспокоены ситуацией в Беларуси

24.07 / Россиянам дали возможность вернуть деньги за отмененные из-за коронавируса туры

29.07 / В РФ подтвердили 5,5 тыс. новых случаев коронавируса

23.11 / В Австралии покончили с собой девять военнослужащих

14.10 / Лучшего игрока «Что? Где? Когда?» заподозрили в жульничестве

19.11 / Мишустин поручил проконтролировать эффективность расходования регионами средств на лекарства

26.01 / Из Украины за годы независимости вымели многих талантливых учителей украинского языка и литературы – Кремень

03.09 / Байден обвинил Трампа в отсутствии реакции на отравление Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика