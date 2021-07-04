В РФ создана нейросеть для изучения физики толпы

Свою новую разработку представили российские ученые из «МИСиС». Речь идет о специальной нейросети, предназначенной для исследования физики толпы.

Полученные результаты будут очень полезны для разработки алгоритмов движения автономных машин и роботов, которые в недалеком будущем станут привычным явлением на улицах больших городов.

Дроны-беспилотники, автономные тележки-курьеры и другие устройства уже постепенно внедряются в нашу жизнь. Проблема в том, что все эти машины нужно обучить безопасному движению в толпе, чтобы они не представляли никакой опасности для окружающих. Заложенные в них алгоритмы нуждаются в постоянном усовершенствовании, которое возможно только при понимании так называемой физики толпы.