Археологи обнаружили в Казахстане древние таблички возрастом 2000 лет

Уникальные артефакты найдены археологами в южной части Казахстана. Они обнаружили во время раскопок несколько керамических табличек с надписями, возраст которых составляет более 2 тысяч лет.

Как сообщают представители исследовательской группы, им даже удалось уже расшифровать часть текстов. Находка свидетельствует о том, что на территории современного Казахстана существовала своя древняя письменность еще задолго до появления кириллицы.

Таким образом, легко опровергается миф о том, что у предков современных казахов вовсе не было письменности, а появилась она якобы только посте распространения кирилличного шрифта на данной территории. Однако, ради справедливости, надо отметить, что древние системы письменности не отличались такой же универсальностью и простотой, как современные.