 

Без наколотых губ и имплантов. Организаторы “Мисс Украина” не могут найти 25 конкурсанток с идеальной репутацией

04.07.2021, 12:40, Новости дня
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Американские партнеры конкурса требуют жестких условий отбора – у девушек не должно быть имплантов, наколотых губ, нарощенных волос, а также татуировок, отметили в сюжете.

В конкурсе могут принять участие незамужние девушки возрасте от 17 до 26 лет, с ростом от 168 см. Организаторы подчеркивают, что у девушек кроме красоты должен быть высокий интеллектуальный уровень.

Кроме кастингов в регионах девушки могут заполнить анкету на сайте “Мисс Украина”, взможно, их позовут на собеседование.

“Наши девушки очень любят фотошоп и когда мы приглашаем их в офис иногда приходит совсем другая девушка”, – рассказала директор конкурса и его владелица Вероника Щипцова.

Репутацию конкурса портит предоставление девушками эскорт-услуг, что категорически запрещеноусловиями мероприятия. Организаторы проверяют профили в соцсетях потенциальных участниц “Мисс Украина” и задают вопросы во время собеседования.

“Мы спрашиваем о каких-то интеллектуальных и моральных ценностях. Если она спрашивает о стоимости участия, о том, какие перспективы финансовые даст ей победа в конкурсе, то это совсем другое”, – отметила Шипцова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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