 

Украина вскоре получит турецкие беспилотники Bayraktar – Зеленский

04.07.2021, 11:46, Новости дня
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“Успешным является движение по усилению нашей морской авиации. мы ожидаем уже вскоре получить современные и эффективные беспилотные летальные аппараты Bayraktar. Украинские экипажи для них уже завершают подготовку в Турецкой Республике”, – сказал глава государства.

Контекст:

О подписании соглашения о покупке Украиной турецких оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 производства компании Baykar Makina стало известно в ноябре 2018 года. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак говорил о закупке в 2021 году пяти новых беспилотных летательных комплексов Bayraktar.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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